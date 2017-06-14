АТО по-новому. Стоякин: отвечающие за безопасность Украины заврались

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что необходимо завершить антитеррористическую операцию в Донбассе и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с Россией.

Поскольку дальнейшее освобождение оккупированных территорий в рамках формата АТО невозможно, нужно четко на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора.

Как изменение формата АТО может отобразиться на выполнении минских соглашений, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

Почему об изменении формата АТО заговорили на четвертом году конфликта на Донбассе?

— Вы знаете, тут, скорее всего, просто люди, которые отвечают за безопасность Украины, окончательно заврались.

Дело в том, что АТО на Донбассе у нас проходила несколько часов, даже суток не прошло, после чего началось использование вооруженных сил, что, в принципе, во время проведения АТО недопустимо. Все, что происходит дальше, с юридической точки зрения – это сплошное преступление со стороны тех людей, которые якобы проводили АТО.

То, что сейчас происходит на Донбассе, – это ни в коем случае никакая не АТО, она не подпадает ни под какие украинские законодательные акты, ни под какие международные нормы. Это черт те что и сбоку бантик.

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Второй важный вопрос – это когда господин Турчинов говорит о том, что освобождение украинской территории является условием для выполнения Минских соглашений. Это значит, что он просто не читал Минские соглашения или читал, знает, о чем идет речь, но сознательно обманывает.

Изменения формата АТО — это собственная позиция Турчинова или все опомнились, что могут быть проблемы?

— Я думаю, что Турчинов в данном случае высказывает позицию свою и своей политической силы, но у этой позиции есть мало шансов на то, чтобы стать государственной политикой.

В конце концов, давайте будем откровенными, АТО не АТО, чтобы это ни было, оно эффекта не дало, то есть решить проблему не удалось. Значит, формат надо каким-то образом менять. Но будем смотреть, потому что на все это должна быть реакция со стороны гарантов Минских соглашений, в первую очередь, Франции и Германии, но я не думаю, что она будет хорошей.

Гаранты настаивают на выполнении Минских соглашений. Там прописано предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса…

— Само по себе принятие такого закона при большом желании можно было бы трактовать как выполнение Минских соглашений, но дело в том, что не предлагается это просто так сделать. Предлагается изменить статус того, что происходит на Юго-Востоке.

То есть, если мы принимаем специальный закон об отражении гибридной войны, то Минские соглашения автоматически теряют всякий смысл. Минские соглашения написаны исходя из того, что в Украине происходит внутренний конфликт, гражданская война, как хотите, так и называйте, то есть противостояние внутри страны между гражданами одной страны, а вовсе никакая не агрессия. А вот в этом вся проблема.

То есть если мы на законодательном уровне устанавливаем, что мы стали жертвой агрессии, не просто бла-бла-бла в публичных заявлениях, а именно принимаем наконец закон, что есть российская агрессия, сам факт, то Минские соглашения просто теряют всякий смысл. Это агрессия.

Тогда надо проводить совсем другие соглашения, тогда не надо договариваться с так называемыми народными республиками Донбасса. Они просто не существуют. Они, кстати, и по Минску не существуют, и надо вынуждать выводить войска другой страны с территории Украины. Это уже совершенно другой коленкор, и это не в Минске решают.

Ранее политолог, эксперт аналитической группы "Рубикон" Александр Маслак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что украинская армия должна переходить на стандарты НАТО вне зависимости от того, есть ли у нее перспектива членства в Альянсе.

Также военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что добровольческое движение свидетельствует о готовности общества быть самостоятельным и независимым.