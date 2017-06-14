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    Интервью

    АТО по-новому. Стоякин: отвечающие за безопасность Украины заврались

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (533)

    (обновлено: )36320
    Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин считает, что происходящее в Донбассе не подпадает ни под какие украинские законодательные акты и международные нормы.
    Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин
    Facebook Василия Стоякина

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что необходимо завершить антитеррористическую операцию в Донбассе и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с Россией.

    Поскольку дальнейшее освобождение оккупированных территорий в рамках формата АТО невозможно, нужно четко на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора.

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    УНИАН
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    Как изменение формата АТО может отобразиться на выполнении минских соглашений, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

    Почему об изменении формата АТО заговорили на четвертом году конфликта на Донбассе?

    — Вы знаете, тут, скорее всего, просто люди, которые отвечают за безопасность Украины, окончательно заврались. 

    Дело в том, что АТО на Донбассе у нас проходила несколько часов, даже суток не прошло, после чего началось использование вооруженных сил, что, в принципе, во время проведения АТО недопустимо. Все, что происходит дальше, с юридической точки зрения – это сплошное преступление со стороны тех людей, которые якобы проводили АТО. 

    То, что сейчас происходит на Донбассе, – это ни в коем случае никакая не АТО, она не подпадает ни под какие украинские законодательные акты, ни под какие международные нормы. Это черт те что и сбоку бантик. 

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    Второй важный вопрос – это когда господин Турчинов говорит о том, что освобождение украинской территории является условием для выполнения Минских соглашений. Это значит, что он просто не читал Минские соглашения или читал, знает, о чем идет речь, но сознательно обманывает. 

    Изменения формата АТО — это собственная позиция Турчинова или все опомнились, что могут быть проблемы?

    — Я думаю, что Турчинов в данном случае высказывает позицию свою и своей политической силы, но у этой позиции есть мало шансов на то, чтобы стать государственной политикой. 

    В конце концов, давайте будем откровенными, АТО не АТО, чтобы это ни было, оно эффекта не дало, то есть решить проблему не удалось. Значит, формат надо каким-то образом менять. Но будем смотреть, потому что на все это должна быть реакция со стороны гарантов Минских соглашений, в первую очередь, Франции и Германии, но я не думаю, что она будет хорошей. 

    Гаранты настаивают на выполнении Минских соглашений. Там прописано предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса… 

    — Само по себе принятие такого закона при большом желании можно было бы трактовать как выполнение Минских соглашений, но дело в том, что не предлагается это просто так сделать. Предлагается изменить статус того, что происходит на Юго-Востоке. 

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    Facebook Павла Жебривского
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    То есть, если мы принимаем специальный закон об отражении гибридной войны, то Минские соглашения автоматически теряют всякий смысл. Минские соглашения написаны исходя из того, что в Украине происходит внутренний конфликт, гражданская война, как хотите, так и называйте, то есть противостояние внутри страны между гражданами одной страны, а вовсе никакая не агрессия. А вот в этом вся проблема. 

    То есть если мы на законодательном уровне устанавливаем, что мы стали жертвой агрессии, не просто бла-бла-бла в публичных заявлениях, а именно принимаем наконец закон, что есть российская агрессия, сам факт, то Минские соглашения просто теряют всякий смысл. Это агрессия. 

    Тогда надо проводить совсем другие соглашения, тогда не надо договариваться с так называемыми народными республиками Донбасса. Они просто не существуют. Они, кстати, и по Минску не существуют, и надо вынуждать выводить войска другой страны с территории Украины. Это уже совершенно другой коленкор, и это не в Минске решают. 

    Ранее политолог, эксперт аналитической группы "Рубикон" Александр Маслак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что украинская армия должна переходить на стандарты НАТО вне зависимости от того, есть ли у нее перспектива членства в Альянсе.

    Также военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что добровольческое движение свидетельствует о готовности общества быть самостоятельным и независимым.

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