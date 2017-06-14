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    Президент Литвы купила украинским военным в Донбассе телескоп

    (обновлено: )3401
    Даля Грибаускайте передала Украине 150 телескопов, причем один из них приобрела за собственные средства, отмечается в сообщении.
    Президент Литвы Даля Грибаускайте и Петр Порошенко
    Фото с сайта Петра Порошенко

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Президент Литвы Даля Грибаускайте за собственные деньги купила один телескоп для украинских военных в АТО, заявил президент Петр Порошенко в военном госпитале в Покровске во время поездки в Донецкую область.

    Он рассказал, что "несколько дней назад Грибаускайте приехала к нам в гости и сказала, что не может приехать в пустыми руками". Порошенко рассказал, что Грибаускайте передала Украине 150 телескопов, причем один из них приобрела за собственные средства.

    На рубеже. Позиции ВСУ в промзоне Авдеевки
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "А этот она купила за собственные деньги", – добавил Порошенко и передал его военным АТО.

    "Литва была первой страной, поставившей нам летальное оружие", – напомнил также он.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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