Президент Литвы купила украинским военным в Донбассе телескоп

Фото с сайта Петра Порошенко

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Президент Литвы Даля Грибаускайте за собственные деньги купила один телескоп для украинских военных в АТО, заявил президент Петр Порошенко в военном госпитале в Покровске во время поездки в Донецкую область.

Он рассказал, что "несколько дней назад Грибаускайте приехала к нам в гости и сказала, что не может приехать в пустыми руками". Порошенко рассказал, что Грибаускайте передала Украине 150 телескопов, причем один из них приобрела за собственные средства.

"А этот она купила за собственные деньги", – добавил Порошенко и передал его военным АТО.

"Литва была первой страной, поставившей нам летальное оружие", – напомнил также он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.