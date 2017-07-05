Тиллерсон представит Порошенко свой взгляд на конфликт в Донбассе - Госдеп

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости Украина. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в рамках своего визита в Киев 9 июля представит президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также попытается собрать больше информации по этому вопросу, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.

"Госсекретарь представит свой взгляд на конфликт на востоке Украины и постарается собрать больше информации о нем", — сказал он, отвечая на вопрос, предложит ли Вашингтон Порошенко какие-либо другие варианты разрешения конфликта, кроме нормандского и минского форматов.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.