Клинтон пишет книгу о том, почему проиграла Трампу

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КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Хиллари Клинтон выпустит мемуары под названием "Что случилось", где расскажет о деталях выборов президента в США и о причинах своего поражения, сообщает CNN.

Как стало известно, книга будет опубликована 12 сентября.

"Я буду пытаться объяснить некоторые детали из прошлого, которые произошли, когда я была вынуждена быть осторожной в публичном пространстве", — сказала Клинтон.

По словам издателя, Клинтон коснется "вмешательства России в выборы в 2016 году" и наиболее противоречивых эпизодов, которые произошли во время президентских выборов в США.

Также Клинтон расскажет, как это быть первой женщиной, которая была выдвинута на пост президента США, а также как она столкнулась с сексизмом и пренебрежением к себе.

Как сообщалось ранее, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон объявила о создании новой организации в поддержку политических кандидатов и правозащитных компаний в стране.