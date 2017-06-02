Клинтон назвала "исторической ошибкой" выход США из Парижского соглашения

PAUL J. RICHARDS / AFP1

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала решение американского президента Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату "исторической ошибкой".

Ранее Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

"Историческая ошибка. Мир сообща движется вперед в вопросе климатических изменений. Выход из Парижского соглашения оставляет американские семьи и рабочих позади", — написала она в микроблоге в Twitter.

A historic mistake. The world is moving forward together on climate change. Paris withdrawal leaves American workers & families behind. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 1 июня 2017 г.

​Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.