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    Администрация Трампа хотела снять санкции с РФ с первых же дней - СМИ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (361)

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    Бывший сотрудник госдепа США Дэн Фрид заявил, что Белый дом с первых же дней прихода к власти Дональда Трампа серьезно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа уже в первые недели с его вступления в должность поручила сотрудникам госдепа разработать предложения по ослаблению санкций против России, но натолкнулась на жесткое сопротивление со стороны членов старой команды экс-президента Барака Обамы, сообщил портал Yahoo News со ссылкой на многочисленные осведомленные источники.

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    "Белый дом серьезно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке", — заявил бывший сотрудник госдепа Дэн Фрид. По его словам, в первые недели работы новой администрации он получал "панические" звонки от разных чиновников, которое говорили, что им поручили разработать пакет мер по снятию санкций.

    Фрид рассказал, что после этого он обратился к некоторым конгрессменам и в том числе к сенатору-демократу Бену Кардину с просьбой быстро принять законопроект, который бы осложнил снятие санкций для Трампа.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
    Трампофобия и трампомания. Трамп завершил первое зарубежное турне

    Помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски также сообщил Yahoo News, что всячески пытался препятствовать снятию санкций. "Это была бы абсолютная победа для русских", — сказал Малиновски.

    Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил порталу, что администрация Трампа действительно изучала возможность внесения изменений в российские санкции в рамках более широкого пересмотра политического курса, который все еще продолжается. "Мы пересматривали все санкции, и Россия здесь не исключение", — сказал источник.

    Отмечается, что поручение госдепу было направлено всего через несколько дней после того, как Трамп занял свой пост. Варианты улучшения отношений с Россией предлагались разработать, чтобы получить в лице Москвы союзника в борьбе с террористами в Сирии, сообщили двое бывших чиновников. Помимо мер по санкциям предполагалось вернуть Москве дипломатическую недвижимость в Мэриленде и на Лонг-Айленде, которая была закрыта Обамой в конце декабря прошлого года.

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    Портал отмечает, что необходимость в срочном принятии законопроекта по "закреплению" санкций отпала в связи со скандалом вокруг советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. "Быстро стало ясно, что если они снимут санкции, это вызовет политическую бурю", — заявил Малиновски.

    В феврале советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. До этого СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа и самого советника. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.

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