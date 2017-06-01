Клинтон увидела в загадочном твите Трампа "тайное послание русским"

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года в США, в шутку предположила, что загадочная опечатка Трампа в Twitter — "тайное послание русским", пишет газета Hill.

"Я подумала, что это тайное послание русским", — сказала Клинтон в ходе Code Conference в Калифорнии.

"У вас недостаточный уровень допуска, чтобы знать, что такое covfefe", — добавила она, обращаясь к аудитории.

В среду Трамп написал "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage ("освещение"). Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

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Загадочное слово covfefe за день стало самым популярным хештегом в американском Twitter. Между тем, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил: "Я думаю, президент и узкая группа людей точно знают, о чем шла речь".