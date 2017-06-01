наверх
01.06.201707:27
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Клинтон увидела в загадочном твите Трампа "тайное послание русским"

    35
    Слова Хиллари Клинтон были шуткой в ходе выступления в Калифорнии. Так она отреагировала на слово "covfefe", которое было опубликовано в Twitter американского президента.
    Хиллари Клинтон
    BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года в США, в шутку предположила, что загадочная опечатка Трампа в Twitter — "тайное послание русским", пишет газета Hill.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS
    Эксперты: главная цель Трампа - ИГИЛ

    "Я подумала, что это тайное послание русским", — сказала Клинтон в ходе Code Conference в Калифорнии.

    "У вас недостаточный уровень допуска, чтобы знать, что такое covfefe", — добавила она, обращаясь к аудитории.

    В среду Трамп написал "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage ("освещение"). Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

    Читайте также: The Washington Post: Трамп меняет курс в отношении Украины

    Загадочное слово covfefe за день стало самым популярным хештегом в американском Twitter. Между тем, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил: "Я думаю, президент и узкая группа людей точно знают, о чем шла речь".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Обстрелы в Красногоровке. Архивное фото
    Донбассе: очередной "режим тишины"
    Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и штурм Львовского облсовета