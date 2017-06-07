Однопартиец Клинтон готовит процедуру импичмента Трампу

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Член палаты представителей конгресса Эл Грин попытается начать формальную процедуру импичмента президенту Дональду Трампу, но его начинание почти наверняка обречено на провал, пишет газета Hill.

Грин — конгрессмен-афроамериканец от штата Техас. По данным газеты, Грин пишет формальное обвинительное заключение, которое, как он надеется, может стать основой для процесса над Трампом в конгрессе.

Обе палаты конгресса контролируют однопартийцы Трампа из Республиканской партии. Они формально не подчиняются Трампу, но разделяют с ним общие принципы и на данный момент в целом поддерживают начинания президента, несмотря на ряд разногласий.

Обвинения Грина строятся на увольнении директора ФБР Джеймса Коми, который руководил расследованием "российского вмешательства в выборы" и "российских связей Трампа" — наличие таких связей опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Коми через СМИ обвинил Трампа в том, что тот пытался надавить на него с целью приостановки некоторых аспектов расследования.

"Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, поскольку директор вел расследование связей предвыборного штаба президента с российским вмешательством в президентские выборы. Это — воспрепятствование правосудию", — говорится в заявлении конгрессмена, которое цитирует Hill.

Грин намерен представить обвинения против Трампа в среду, уточняет издание.

Импичмент — официальное выраженное недоверие президенту со стороны конгресса, которое по Конституции США влечет принудительную отставку главы государства. Cогласно основному закону, президент может быть отстранен от власти "за государственную измену, взяточничество и другие серьезные преступления". Для вынесения импичмента требуется судебный процесс в палате представителей, а после ее рекомендации — голоса двух третей сената.

В истории США два президента подверглись импичменту в палате представителей, но были впоследствии оправданы сенатом. Так, Эндрю Джонсона оправдали в 1686 году по делу о незаконной отставке министра. Билл Клинтон получил импичмент в нижней палате за препятствие правосудию при попытке замести следы супружеской измены. Клинтона также оправдал сенат.

Еще один президент США, Ричард Никсон, был вынужден досрочно уйти в отставку в 1974 году под угрозой импичмента в конгрессе и в обмен на помилование со стороны преемника на посту президента — Джеральда Форда. Всего импичменту в конгрессе за более чем 200-летний период подверглись 19 человек, включая одного сенатора, одного министра и ряд судей. В частности, конгресс отстранял судей за превышение полномочий, коррупцию, пьянство и уклонение от налогов.