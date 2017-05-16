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    Клинтон объявила о создании собственного политического движения

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    На сайте новой организации говорится, что ее миссия – "продвигать прогрессивные ценности и работать на создание лучшего будущего для грядущих поколений".
    Хиллари Клинтон
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон объявила о создании новой организации в поддержку политических кандидатов и правозащитных компаний в стране.

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    "Мы запускаем "Вперед вместе", чтобы вдохновить людей на вовлечение, организацию и даже на участие в выборах", — заявила Клинтон в своем микроблоге в Twitter.

    "Более чем когда-либо, я верю, что участие граждан необходимо для нашей демократии. Я так вдохновлена всеми, кто готов организовывать и руководить", — добавила она.

    Клинтон отметила, что ее новое предприятие будет поддерживать некоммерческую правозащитную организацию Color of Change, которая выступает за расовую справедливость и реформы уголовного правосудия, и Emerge America, которая обучает женщин, как выставлять свою кандидатуру на политический пост.

    На сайте организации говорится, что ее миссия – "продвигать прогрессивные ценности и работать на создание лучшего будущего для грядущих поколений".

    Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон планирует сформировать новую политическую группу, которая будет финансировать организации, оппозиционные президенту Соединенных штатов Дональду Трампу.

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