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    Фотоленты

    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса

    (обновлено: )46910
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    instagram.com/ekaterina_lisina15
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    instagram.com/ekaterina_lisina15
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    instagram.com/ekaterina_lisina15
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    instagram.com/ekaterina_lisina15
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    instagram.com/ekaterina_lisina15
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    instagram.com/ekaterina_lisina15
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    instagram.com/ekaterina_lisina15
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    instagram.com/ekaterina_lisina15
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    instagram.com/ekaterina_lisina15
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    instagram.com/ekaterina_lisina15
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса
    instagram.com/ekaterina_lisina15

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    29-летняя россиянка Екатерина Лисина считает, что обладает самыми длинными ногами в мире.

    В связи с этим она подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

    Рост  девушки — 205,7 см, а длина её ног — 133 см. Ранее Екатерина была баскетболисткой сборной России.

    Отметим, что сейчас "титул" самых длинных ног принадлежит другой экс-баскетболистке — Светлане Панкратовой (132 см). Между тем Лисина уже занесена в Книгу рекордов России как самая высокая женщина страны, а также как обладательница самой большой женской стопы.

    Смотрите также: Необычная красота: самые длинные ноги США

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