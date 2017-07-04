Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса

29-летняя россиянка Екатерина Лисина считает, что обладает самыми длинными ногами в мире.

В связи с этим она подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Рост девушки — 205,7 см, а длина её ног — 133 см. Ранее Екатерина была баскетболисткой сборной России.

Отметим, что сейчас "титул" самых длинных ног принадлежит другой экс-баскетболистке — Светлане Панкратовой (132 см). Между тем Лисина уже занесена в Книгу рекордов России как самая высокая женщина страны, а также как обладательница самой большой женской стопы.

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