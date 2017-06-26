В Китае выбрали обладательницу самой красивой пятой точки

В Китае прошел оригинальный конкурс "Women's Beautiful Buttock", на котором выбрали обладательницу самых красивых ягодиц. Участницы конкурса со всей страны соревновались, у кого красивей и подтянутей пятая точка.

Наблюдать за участницами конкурса могли все желающие торгового центра города Шеньяна, в котором проводились соревнования.

Ранее сообщалось, что 58-летняя жительница Одессы Светлана Гасс вернулась с титулами из Атланты, штат Джорджия, где с 23 по 28 мая проходил конкурс красоты Ms. Transcontinental. На конкурсе украинке присвоили титул Ms. Transcontinental Classic.

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