наверх
25.06.201712:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В мини и на велосипеде: жена президента Франции показала стройные ноги

    (обновлено: )1511
    Бриджит Макрон была одета в смелую джинсовую мини-юбку и белоснежную рубашку, так же на ней были солнцезащитные очки и кроссовки. Как известно, жена президента Франции - большая модница.
    Супруга президента Франции 64-летняя Бриджит Макрон
    24tv.ua

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Супруга президента Франции 64-летняя Бриджит Макрон проехалась на велосипеде по улицам приморского города Ле-Туке в мини-юбке, показав стройные ноги, сообщает 24 Канал.

    Бриджит Макрон была одета в смелую джинсовую мини-юбку и белоснежную рубашку, так же на ней были солнцезащитные очки и кроссовки.

    24tv.ua
    Супруга президента Франции 64-летняя Бриджит Макрон

    Напомним, что жена французского президента известная модница.

    Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон нанес еще один удар по политике президента США Дональда Трампа в отношении изменения климата — на этот раз при поддержке звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера, вместе с которым французский президент записал видеоролик.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест
    Убитый в Киеве начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Визит Порошенко в США: обеим сторонам была нужна только картинка — Бортник
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Последствия обстрела в поселке Александровка Донецкой области
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против