В мини и на велосипеде: жена президента Франции показала стройные ноги

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Супруга президента Франции 64-летняя Бриджит Макрон проехалась на велосипеде по улицам приморского города Ле-Туке в мини-юбке, показав стройные ноги, сообщает 24 Канал.

Бриджит Макрон была одета в смелую джинсовую мини-юбку и белоснежную рубашку, так же на ней были солнцезащитные очки и кроссовки.

24tv.ua Супруга президента Франции 64-летняя Бриджит Макрон

Напомним, что жена французского президента известная модница.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон нанес еще один удар по политике президента США Дональда Трампа в отношении изменения климата — на этот раз при поддержке звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера, вместе с которым французский президент записал видеоролик.