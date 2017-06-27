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    Фотоленты

    Необычная красота: самые длинные ноги США

    (обновлено: )101131
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/
    instagram.com/chasekennedy_/

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    У 22-летней Чейз Кеннеди из Калифорнии, возможно, самые длинные ноги в США. Девушка намерена построить карьеру в модельном бизнесе, но уже была отвергнута несколькими агентствами за слишком высокий рост, сообщает bigpicture.ru.

    Рост Чейз — 195 сантиметров, а ее ноги имеют длину в 129,5 сантиметров.

    Девушка не всегда была довольна своим ростом: в 13 лет он был 185 см.

    С возрастом Чейз удалось полюбить себя такой, какая она есть: "Мне нравятся мои ноги. Я бы не хотела быть другой.  Я считаю, что в Америке у меня рекордная длина ног. Мне нравится быть высокой".

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