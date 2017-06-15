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    Южно-Донбасский водовод возобновил работу на полную мощность

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    В Минобороны сообщили, что насосная станция первого подъема водовода снова работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса.
    Ситуация с водой в Донбассе. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Укриана. Южно-Донбасский водопровод работает на полную мощность после восстановления повреждений в результате обстрелов, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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    Ранее коммунальщики сообщили, что 8 июня из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций по обе стороны от линии соприкосновения, что обеспечивает водоснабжение более 1,8 миллиона человек. Через два дня станция возобновила работу.

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    "Пятнадцатого июня пуско-наладочные работы на Южно-Донбасском водоводе были завершены. Насосная станция первого подъема водовода снова работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса. Эта станция является одним из важнейших узловых объектов в системе водоснабжения региона", — говорится в сообщении.

    В 18-ом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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