Остановлена насосная станция Южно-Донбасского водопровода

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Из-за обстрелов в воскресенье насосная станция Южно-Донбасского водопровода снова была остановлена, заявили в компании "Вода Донбасса".

"Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановлена из-за повреждений оборудования в результате обстрела", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Вода Донбасса".

По данным компании, повреждены линии электропередачи и трансформатор, здание насосной станции, окна, двери.

"Кроме того, из-за попадания боеприпасов на территории насосной станции выкорчеваны деревья. В настоящее время специалисты выехали на насосную станцию для более детального осмотра оборудования", — добавили в компании.

Ранее коммунальщики сообщили, что в четверг утром из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольскую №1 и Мариупольскую №2. В субботу днем станция возобновила работу.