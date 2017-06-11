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    Остановлена насосная станция Южно-Донбасского водопровода

    Тема:

    Донбасс: обострение на луганском направлении (520)

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    Как говорится в сообщении пресс-службы компании "Вода Донбасса", "насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановлена из-за повреждений оборудования в результате обстрела".
    Водопроводный кран
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    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Из-за обстрелов в воскресенье насосная станция Южно-Донбасского водопровода снова была остановлена, заявили в компании "Вода Донбасса".

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    "Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановлена из-за повреждений оборудования в результате обстрела", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Вода Донбасса".

    По данным компании, повреждены линии электропередачи и трансформатор, здание насосной станции, окна, двери.

    "Кроме того, из-за попадания боеприпасов на территории насосной станции выкорчеваны деревья. В настоящее время специалисты выехали на насосную станцию для более детального осмотра оборудования", — добавили в компании.

    Ранее коммунальщики сообщили, что в четверг утром из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольскую №1 и Мариупольскую №2. В субботу днем станция возобновила работу.

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