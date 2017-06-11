наверх
11.06.201707:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Обострение на Донбассе: за сутки погибли четыре военных

    Тема:

    Донбасс: обострение на луганском направлении (519)

    (обновлено: )124
    По данным штаба АТО, в результате вражеских минометных обстрелов погибли четыре военнослужащих, из них трое - в результате прямого попадания мины.
    Украинский военный. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 73 раза открывали огонь по их позициям: четверо военных погибли, семь ранены, отмечается в сообщении пресс-центра АТО в соцсети Facebook.

    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Перемирие вновь не задержалось: на Донбассе жесткие обстрелы

    "В результате вражеских минометных обстрелов погибли четыре военнослужащих ВС Украины, из них трое — в результате прямого попадания мины. Кроме того, четверо наших воинов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще трое получили боевые травмы", — говорится в сообщении силовиков.

    По военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Красногоровку, Марьинку, Славное, Гнутово, Талаковку, Водяное, Широкино, Чермалык, Павлополь из систем залпового огня, минометов, стрелкового оружия и гранатометов. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Каменки, Троицкого, Луганского, Зайцево, Опытного, Невельского, Новгородского.

    В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов, стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Катериновку, Станицу Луганскую, Донец, Валуйское, Крымское, Новотошковское, Попасное, Новоалександровку, Новозвановку и Троицкое.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко