Обострение на Донбассе: за сутки погибли четыре военных

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 73 раза открывали огонь по их позициям: четверо военных погибли, семь ранены, отмечается в сообщении пресс-центра АТО в соцсети Facebook.

"В результате вражеских минометных обстрелов погибли четыре военнослужащих ВС Украины, из них трое — в результате прямого попадания мины. Кроме того, четверо наших воинов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще трое получили боевые травмы", — говорится в сообщении силовиков.

По военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Красногоровку, Марьинку, Славное, Гнутово, Талаковку, Водяное, Широкино, Чермалык, Павлополь из систем залпового огня, минометов, стрелкового оружия и гранатометов. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Каменки, Троицкого, Луганского, Зайцево, Опытного, Невельского, Новгородского.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов, стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Катериновку, Станицу Луганскую, Донец, Валуйское, Крымское, Новотошковское, Попасное, Новоалександровку, Новозвановку и Троицкое.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ).