КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, вода в Авдеевке в Донбассе появится в воскресенье, сообщил в субботу глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Ранее компания "Вода Донбасса" сообщила, что в четверг утром из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольскую №1 и Мариупольскую №2.

В пятницу представитель минобороны самопровозглашенной ДНР заявил, что силовики не предоставили гарантий безопасности и ремонтные бригады не приступили к работе в этом районе. По той же причине туда не смогли попасть представители СЦКК и наблюдатели ОБСЕ.

"Донецкая фильтровальная станция уже работает. Вода пошла водопроводами на Авдеевку. Городские резервуары наполняются водой. До завтрашнего утра вода будет в кранах в домах", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.