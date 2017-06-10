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    В Донецкой области жители пяти районов остаются без воды

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    (обновлено: )4501
    Согласно информацию, водоснабжение населения в 5 районах области осуществляется почасово из 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс. куб. м. При почасовой подаче воды возможность обеспечения населения водой может составлять 3-4 суток.
    Отключение водоснабжения. Архивное фото
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Пять районов Донецкой области, в которых проживают около 390 тыс. человек, остаются без водоснабжения. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    В ведомстве напомнили, что 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи. Это привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной украинской власти территории: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха) и Старокрымскую (г. Мариуполь).

    "По состоянию на 7:00 10 июня водоснабжение населения (около 388 тыс. чел.) в 5 районах области осуществляется почасово из 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс. куб. м", — говорится в сообщении.

    В ГСЧС отметили, что при почасовой подаче воды возможность обеспечения населения водой может составлять 3-4 суток.

    Вместе с тем, отмечается, что решается вопрос о восстановлении электроснабжения при условии безопасности для ремонтников.

    Ранее сообщалось, что подача воды на пять фильтровальных станций, обеспечивающих водой населенные пункты Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, прекращена в результате остановки работы насосной станции Южно-Донбасского водопровода.

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