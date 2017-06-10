Поклонская подтвердила, что квартира в Донецке ей не принадлежит

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook документы, подтверждающие, что квартира, которая фигурирует в сообщениях организации Transparency International, принадлежит другому человеку.

Согласно сообщениям СМИ, организация Transparency International выяснила, что Поклонская не указала в своей декларации квартиру в Донецке. По их информации, в госреестре прав на недвижимое имущество Украины значится, что некая Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой в Донецке. В организации добавили, что в неофициальной биографии бывшего прокурора говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Организация при этом уточняла, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет. Ранее Поклонская сообщила, что у нее "нет и не может быть" незадекларированной квартиры в Донецке.

Депутат заявила, что намерена поставить точку в вопросе о квартире в Донецке, которую ей приписала организация Transparency International. Хозяйкой данной квартиры площадью 29,9 квадратных метра на улице Римского-Корсакова является, по словам Поклонской, "Дубровская Наталья Владимировна 1974 года рождения", которая "отказалась передать ключи новым "владельцам", однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность".

Согласно данным на сайте Госдумы РФ, депутат Поклонская родилась в 1980 году.

"Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа "борцы с коррупцией" в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные "документы", в которых "нарисован" идентификационный код и некоторые другие данные (не могут быть опубликованы, так как являются персональными данными). Зачем? Может, обиделись, а может, помогают тем, кому не нравится моя работа и то, о чем я не боюсь говорить", — написала Поклонская на своей странице в социальной сети, опубликовав фото документов.