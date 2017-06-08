В Донбассе прекращена подача воды на пять фильтровальных станций

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Подача воды на пять фильтровальных станций, обеспечивающих водой населенные пункты Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, прекращена в результате остановки работы насосной станции Южно-Донбасского водопровода, сообщили в четверг в компании "Вода Донбасса".

Ранее в Киеве сообщили, что работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода остановлена из-за обстрела, проводится эвакуация.

"Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановлена в результате боевых действий. Прекращена подача воды из канала Северский Донец-Донбасс на пять фильтровальных станций", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Вода Донбасса".

Эти фильтровальные станции обеспечивают водой полностью или частично около 50 населенных пунктов Донбасса по обе линии соприкосновения. Среди тех, на которые прекращена подача воды — Донецкая фильтровальная станция.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам. Минобороны самопровозглашенной ДНР 2 июня сообщило, что станция осталась без электричества в результате обстрела со стороны украинских силовиков. В среду вечером работа фильтровальной станции была восстановлена.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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