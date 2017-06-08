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    Общество

    Водоснабжение в Авдеевке полностью восстановлено - ГСЧС

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    В ночь на четверг водоснабжение в городе Авдеевка и близлежащих населенных пунктах полностью восстановлено, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
    Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке
    REUTERS Oleksandr Klymenko

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Водоснабжение Авдеевки Донецкой области и близлежащих населенных пунктов в четверг полностью восстановлено, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам. В Киеве в среду заявили, что работа Донецкой фильтровальной станции в Донбассе восстановлена.

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    "Восьмого июня в 4:00 водоснабжение в городе Авдеевка и близлежащих населенных пунктах полностью восстановлено", — говорится в сообщении в четверг.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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