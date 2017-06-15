В ООН заявили о катастрофическом положении 400 тыс жителей Донецкой области

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил об обеспокоенности положением 400 тысяч человек в Донецкой области после обстрела Южнодонбасского водовода.

"Я крайне обеспокоен состоянием почти 400 тысяч человек по обе стороны контактной линии в Донецкой области на востоке Украины, которые уже четыре дня не имеют доступа к питьевой воде из-за обстрела насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода 11 июня", — говорится в заявлении заместителя генсека.

Отмечается, что водоснабжение еще 700 тысяч человек находится в критическом состоянии.

Компания "Вода Донбасса" в воскресенье заявила, что насосная станция Южно-Донбасского водопровода снова остановлена в результате обстрела со стороны ополченцев.

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"Я крайне озабочен возможными вспышками заболеваний, переносимых водой и последствиями отключения воды для медучреждений района", — сказал О'Брайен, подчеркнув необходимость срочного ремонта станции.

"Я напоминаю всем сторонам конфликта об их обязательствах уважать жилые районы и инфраструктуру, а также о том, что намеренное перекрытие доступа к водоснабжению в охваченных конфликтом зонах, является явным нарушением международного гуманитарного права", — добавил он.

В 18-ом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.