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    На Донбассе почти полмиллиона человек остались без воды - Жебривский

    Тема:

    Донбасс: обострение на луганском направлении (522)

    (обновлено: )12201
    Как сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, без водоснабжения остались жители Покровска, Мирнограда, Волновахи, Доброполья.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. На Донбассе из-за повреждения Южнодонбасского водопровода во время обстрела 400 тыс. человек остались без водоснабжения. В частности это жители Покровска, Мирнограда, Волновахи, Доброполья и других населенных пунктов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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    "Сейчас вместе с ГосЧС организовываем подвоз питьевой и технической воды. Если в Авдеевке мы уже научились и четко понимаем, уже расписан алгоритм, то тут, поскольку большая площадь, большое количество людей (около 400 тыс. человек остались без воды), за половину суток все сделать достаточно сложно, но мы точно сделаем. И сейчас проблема в том, что эта насосная станция находится ближе к позициям боевиков. Кроме этого, там разбит трансформатор и повреждены батареи. К сожалению, мы можем работать только бригадами", — сказал он. 

    Глава ВГА также отметил, что для того, чтобы бригады начали ремонтные работы, ключевым условием является обязательное присутствие ОБСЕ и соблюдение "режима тишины". 

    Ранее сообщалось, что из-за обстрелов в воскресенье насосная станция Южно-Донбасского водопровода снова была остановлена.

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