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    Происшествия

    Часть Одессы осталась без воды из-за прорыва водопровода

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    По информации СМИ, серьезная авария на магистральном водоводе произошла на Днепропетровской дороге, 80. Без водоснабжения остаются 13 улиц поселка Котовского и Лузановки - это примерно 150 тысяч человек.
    Часть Одессы осталась без воды из-за прорыва водопровода
    Думская.net

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Около 150 тысяч человек остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе в Одесской области, сообщает в понедельник издание "Думская".

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    "Серьезная авария на магистральном водоводе диаметром 1200 миллиметров произошла на Днепропетровской дороге, 80… Без водоснабжения остаются 13 улиц поселка Котовского и Лузановки — это примерно 150 тысяч человек. "Инфоксводоканал" направил во дворы автоцистерны с технической водой", — говорится в сообщении.

    Думская.net
    Часть Одессы осталась без воды из-за прорыва водопровода

    По данным издания, авария произошла еще в воскресенье, но устранить прорыв до сих пор не удалось: труба проложена по дну засыпанной балки, на глубине семь метров. Ремонтники уже вычерпали 200 кубометров грунта. Закончить работы они планируют до 22.00.

    Ранее сообщалось, что из-за ситуации с водоснабжением в области рассматривается вопрос объявления чрезвычайной ситуации в Донецкой области.

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