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    Обвал асфальта в Киеве: водоснабжение восстановят до конца дня - КГГА

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    В результате аварийного повреждения теплосети на перекрестке ул. Маршала Тимошенко и просп. Героев Сталинграда 19 мая около 00:30 образовался провал асфальта на проезжей части и утечка теплоносителя на поверхность.
    Обвал асфальта в Киеве
    Facebook "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Восстановление горячей воды в Оболонском районе столицы проведут до конца текущих суток, сообщили в пресс-службе КГГА.

    Андрей Герус
    glavcom.ua
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    "Повреждение теплосети на ул. Героев Сталинграда оперативно ликвидируют, восстановление горячей воды "Киевэнерго" осуществит до конца текущих суток ", — говорится в сообщении.

    В результате аварийного повреждения теплосети на перекрестке ул. Маршала Тимошенко и просп. Героев Сталинграда 19 мая около 00:30 образовался провал асфальта на проезжей части и утечка теплоносителя на поверхность.

    Ранее сообщалось, что государственный "Ощадбанк" ввел комиссию при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.

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