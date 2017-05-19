Обвал асфальта в Киеве: общественный транспорт изменил маршруты

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Общественный транспорт в столичном микрорайоне "Оболонь" изменил маршруты в связи с прорывом теплосети, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Ранее сообщалось, что обвал асфальта произошел в одном из районов Киева из-за прорыва теплосети, дорога перекрыта, 25 домов остались без воды. Дорога на месте аварии была залита водой, ее перекрыли в обе стороны, коммунальщики ведут ремонтные работы и обещают завершить их к вечеру субботы.

Facebook "Киев Оперативный" Обвал асфальта в Киеве

По данным КГГА, изменен маршрут троллейбусов по проспекту Героев Сталинграда и улице Маршала Тимошенко "из-за повреждения дорожного полотна (прорыва теплосети)". На месте работают коммунальные службы города.