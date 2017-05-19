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    Киев

    Обвал асфальта в Киеве: общественный транспорт изменил маршруты

    (обновлено: )15820
    По данным КГГА, изменен маршрут троллейбусов по проспекту Героев Сталинграда и улице Маршала Тимошенко "из-за повреждения дорожного полотна (прорыва теплосети)".
    Обвал асфальта в Киеве
    Facebook "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Общественный транспорт в столичном микрорайоне "Оболонь" изменил маршруты в связи с прорывом теплосети, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

    Ранее сообщалось, что обвал асфальта произошел в одном из районов Киева из-за прорыва теплосети, дорога перекрыта, 25 домов остались без воды. Дорога на месте аварии была залита водой, ее перекрыли в обе стороны, коммунальщики ведут ремонтные работы и обещают завершить их к вечеру субботы.

    Facebook "Киев Оперативный"
    Обвал асфальта в Киеве

    По данным КГГА, изменен маршрут троллейбусов по проспекту Героев Сталинграда и улице Маршала Тимошенко "из-за повреждения дорожного полотна (прорыва теплосети)". На месте работают коммунальные службы города.

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