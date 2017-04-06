Плачков: теплосети Киева выйдут из управления "Киевэнерго" к 2018 году

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Киевсовет собирается продлить договор с "Киевэнерго" на поставку и транспортировку теплоэнергии до 26 апреля следующего года. По словам заместителя главы Киевской горадминистрации Петра Пантелеева, это обезопасит киевлян от возможного прерывания отопительного сезона 2017-2018 годов.

Помимо продления договора с "Киевэнерго" проект решения Киевсовета предусматривает определение нового коммунального предприятия, которому в будущем будет передаваться имущество из владений "Киевэнерго". В рамках этого будет создана специальная комиссия по инвентаризации имущества "Киевэнерго".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил, что столица не будет продлевать контракт с "Киевэнерго" по управлению тепловыми активами города. Тогда рассматривались два варианта: либо передать все теплосети в муниципальное управление, либо привлечь международных операторов.

Подробности о возможном продлении договора Киевсовета и "Киевэнерго" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

Вы удивлены намерением Киевсовета продлить договор с "Киевэнерго"?

— Для меня нет сюрпризов не только в "Киевэнерго", но и в энергетике в целом. Киевский энергетический комплекс с централизованным теплоснабжением является уникальным. Он является одним из самых крупных в мире и одним из самых высокотехнологичных. Так случилось, что в свое время бюджет огромной страны СССР финансировал колоссальный объем денег для создания этого комплекса, который состоит из двух больших ТЭЦ с самыми крупными и уникальными в мире турбинами, самой разветвленной сетью теплосети и огромным количеством инфраструктуры. В том числе присутствуют насосные станции и диспетчерские управления. Это очень сложный технологический комплекс, который работает круглосуточно в течение многих лет. Раньше в государственной собственности были этот комплекс, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и магистральные сети. В 2000 году усилиями Александра Омельченко при поддержке премьера Виктора Ющенко, он был передан из государственной собственности в коммунальную. Многомиллиардные активы были переданы за 50 квартир городу. После передачи в коммунальную собственность был перезаключен договор, с государством и с городом. До 2017 года этот договор заключался и он действует. Та чехарда тарифной политики, которую сегодня ведет НКРЭ и те непрофессиональные решения правительства — самая главная ошибка, которая в нашей стране была сделана. Такого чуда в мире нет, когда теплоснабжающие организации делали исполнителями услуг и усложнили систему взаимоотношений как с финансами, так и по организации между теплоснабжающей организацией и потребителями. Естественно, это вызвало колоссальное недовольство потребителей, и естественно власти должны были найти виноватого. Вот они и нашли виноватого — "Киевэнерго". Это значит, что выборные должности должны принимать решение. И мы как бы так сгоряча, прекратили систему взаимоотношений, которой будет управлять город. А он не сможет управлять и будет учиться этому лет пять-десять.

Получается, что договор с "Киевэнерго" будет продлен не просто на отопительный сезон 2017-2018, а на больший период?

— Будет продлен на переходный период, когда будут определены условия концессии, а это не просто, поскольку их сегодня нет. Я думаю, что необходимо привлекать международные компании, которые совместно с "Киевэнерго" или какой-то другой компанией будут управлять этим комплексом. Я не вижу другого выхода, но надо очень четко выписать эти условия. Необходимо провести конкурсы, заключить соглашения, а это не делается за месяц-два. Чтобы не сорвать следующий отопительный сезон, необходимо продлевать это соглашение, но при этом необходимо очень усиленно работать над алгоритмом новой системы взаимоотношений по комплексу города. Над этим вопросом вроде бы работают, но профессиональной работы нет.

То есть конкретных переговоров нет?

— Власть по-другому не может. Мы бы на их месте, наверное, то же самое говорили. Это такая философия власти. То же самое о принятии решения по надбавкам, по транспортировке газа и подключении. И не только в Киеве, а в целом в стране топливно-энергетический комплекс не то, что не руководится государством, он даже не координируется. И все решения в топливно-энергетическом комплексе принимаются ситуативно и рефлекторно, а очень часто с популистской точки зрения.

Какой из этих вариантов является более реальным?

— Я не вижу перспектив о передаче в управление муниципальному предприятию. Потому что в свое время в муниципальном управлении были распределительные сети. Все внутриквартальные тепловые сети. И в 2002 году мэр Киева Александр Омельченко, которого нельзя было обвинить в том, что он что-то раздавал, передал дополнительно эти сети в управление "Киевэнерго" и даже завод "Энергия". Я не хотел его брать. Но руководство города тогда понимало, что только в "Киевэнерго" сосредоточены специалисты-профессионалы высочайшего уровня, которые смогут управлять, ремонтировать и реконструировать. Мы должны вместе с городом подготовить условия передачи в концессию, и сделать это в интересах киевлян. И уже потом объявить конкурс. Я думаю, что это произойдет не раньше 2018.

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