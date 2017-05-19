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    Происшествия

    В киевской канализации нашли труп мужчины

    (обновлено: )78
    Тело мужчины было обнаружено на территории парковой зоны в канализационном люке. На место происшествия прибыли спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Киевские спасатели достали тело мужчины из канализационного люка, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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    В четверг, 18 мая, в 21:53 в киевских спасателей поступило сообщение о том, что по ул. Красноткацкой, 16, на территории парковой зоны в канализационном люке находится тело мужчины.

    На место происшествия прибыли спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью спасательной веревки бойцы достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

    Причинами гибели занимаются правоохранительные органы.

    Напомним, в апреле реке Уды Харьковской области найдено тело неизвестного мужчины с привязанным к ногам фрагментом шлакоблока.

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