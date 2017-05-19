В киевской канализации нашли труп мужчины

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Киевские спасатели достали тело мужчины из канализационного люка, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В четверг, 18 мая, в 21:53 в киевских спасателей поступило сообщение о том, что по ул. Красноткацкой, 16, на территории парковой зоны в канализационном люке находится тело мужчины.

На место происшествия прибыли спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью спасательной веревки бойцы достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Причинами гибели занимаются правоохранительные органы.

Напомним, в апреле реке Уды Харьковской области найдено тело неизвестного мужчины с привязанным к ногам фрагментом шлакоблока.