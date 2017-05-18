Герус: сложно сказать, чем закончится отказ от горячей воды в Одессе

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Коммунальная революция в Одессе. В городе решили отказаться от централизованного горячего водоснабжения. Для этого местные власти разработают специальную программу по отключению домов от централизованной подачи горячей воды. Сейчас этой услугой пользуются лишь около 10% одесситов.

В Одессе решили устанавливать электробойлери для льготной категории граждан. А остальным предлагают выбрать альтернативные варианты подогрева воды – самостоятельно устанавливать бойлеры или газовые колонки. Об этом рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы представитель департамента городского хозяйства Одесского горсовета Сергей Сорокин.

"Услугу по централизованному горячему водоснабжению представляет коммунальное предприятие города Одессы. Мы посчитали, что за 2016 год оно понесло убыток 12,5 миллионов гривен, это с учетом того, что пользуются этим горячим водоснабжением, централизованным, я еще раз повторяю, всего 10,8% населения. Стоимость данной услуги у нас, в Одессе составляет 68 гривен 60 копеек, это если установлен прибор учета. Если не установлен прибор учета, значит, люди платят по норме 130 литров в сутки, что в месяц составляет примерно четыре куба. Оплата происходит примерно 275 гривен. Поэтому, пересмотрев все это, мы получили поручение от нашего руководства разработать программу на 2017-2020 годы – отключение от центрального горячего водоснабжения с учетом установки электробойлеров для льготной категории граждан, то есть, получается, 88% сегодня уже греют воду разными способами в зависимости от благоустройства дома. У кого есть газ, в каком-то доме нет газа, и это электрические бойлеры. Я думаю, что люди только выиграют от этого", — прокомментировал Сорокин.

Насколько удачной будет идея отказаться от централизованного горячего водоснабжения, и стоит киевлянам рассмотреть такую возможность, прокомментировал в эфире "ГС" бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, вдала ідея одеської влади відмовитись від централізованого гарячого водопостачання?

— Перш за все, коли приймати таке рішення, потрібно розуміти, що модель може бути ефективною, якщо вона або одна, або інша, тобто або має бути централізована, де всі користуються централізовано і тоді це для всіх здешевлює, або тоді потрібно всім переходити на бойлери. Тому що якщо ситуація залишається, що 40% користуються централізованим, а 60% бойлерами або подібне поєднання, така система точно неефективна. Тому має бути або одна, або інша.

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По-друге, потрібно чітко розуміти, а яка буде ціна на електроенергію для населення, наприклад, через два роки або через три роки, тому що голова НКРЄКП Вовк говорив, що ціна для населення зараз майже вполовину нижча від економічно обґрунтованого. Тому якщо порахувати по сьогоднішньому тарифу для населення, то це може бути одна вартість гарячої води, але якщо порахувати по тій ціні, по якій Дмитро Вовк вважає цю ціну електроенергії, тарифи електроенергії економічно обґрунтованими, то це буде зовсім інша за вартістю гаряча вода. Тому на сьогоднішній день є повна неясність і, враховуючи ту тарифну політику, яку проводить НКРЕКП і Дмитро Вовк, тарифи для населення на електроенергію можуть бути суттєво вищі, ніж сьогодні. Це може бути в рази, і потрібно добре порахувати, яку вартість гарячої води будуть давати такі нові тарифи. Поки що це чорний ящик. Ніхто не знає, які будуть тарифи через два роки, тому що рішення приймають сьогодні на сьогодні і такого розуміння немає. Тому тут складне рішення і треба добре думати, що робити.

10% одеситів користуються централізованою гарячою водою. Тобто постачальник має нести істотні збитки?

— Тут все залежить від того, що таке 10%. Якщо 10% зосереджені в одному якомусь мікрорайоні і їх опалює одна котельня, то це може існувати, або якщо в них є, в принципі, якась концентрація, то це може існувати, або, можливо, для того, щоби в них виникла концентрація, потрібно, навпаки, якихось жителів перевести з електричних бойлерів на гарячу воду і показати, чому їм дешевше буде, якщо вони повернуться на централізоване водопостачання. Це все добре треба рахувати. Але щоби це правильно порахувати, ми повинні добре розуміти, що в нас буде з тарифами через два роки. Коли ми міняємо одне на інше, ми повинні розуміти, скільки це інше коштує. Я думаю, ви особисто як споживач не розумієте, що вас може чекати з тарифами, наприклад, на електроенергію через два-три роки.

А якщо газові колонки?

— Якщо газові колонки, також немає повного розуміння, яка буде ціна газу, тому що те таке вільне ціноутворення на ринку газу для населення, його почали запроваджувати, але його повністю не запроваджено. Окрім того, ми повинні розуміти, що для нас газ – це, в основному, прив’язаний до валюти, тому що ми його імпортуємо. Тому там також немає повної ясності, яка може бути ціна газу через рік або через два. Тому це все потрібно добре рахувати, добре обговорювати і серйозно аналізувати, тому що в підсумку має застосовуватись саме той варіант, який є найбільш економічно вигідним і найбільш дешевшим для кінцевого споживача. Тут важливо прийняти правильне рішення.

А чи доцільно втілити таку ідею в інших містах України, наприклад, в столиці?

— Якщо є велика концентрація споживачів в одному районі, в одних багатоповерхових будинках, висотках, то там тоді є сенс централізовано. Якщо ж такі споживачі розосереджені на великій території і немає густоти в одному місті, тоді в централізованому постачанні пропадає сенс, а тоді є сенс більше в індивідуальних бойлерах. У нас, наприклад, в Закарпатській області був проведений такий експеримент, всі були переведені з централізованого не просто водопостачання гарячого, а навіть з теплопостачання. В Ужгороді кожен споживач має індивідуальний мінікотел, який обігріває його квартиру, не будинок, а квартиру. Там теж непроста ситуація і потрібно її добре проаналізувати, добре вивчити всі плюси і мінуси такого рішення, яке було. Тому ці всі рішення треба дуже добре аналізувати. Це не є просто рішення, яке можна приймати, залежно від поверхневих, оціночних суджень.

Ранее сообщалось, что "Киевэнерго" с 16 мая отключило горячую воду в двух районах столицы.