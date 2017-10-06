"Не блокирование, а контрблокирование". Нардепы от БПП окружили трибуну Рады

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Заседание Верховной Рады открылось в пятницу, группа народных депутатов от фракции "Блок Петра Порошенко" стоит возле парламентской трибуны.

Заседание проходит в спокойном режиме.

Народный депутат Александр Бригинец (БПП) сообщил в эфире "112 Украина", что его фракция не допустит срыва работы Рады. "(Это) не блокирование, а конрблокирование", — заявил он.

Украинское фото Блокирование трибуны Рады, 6 октября 2017

На момент публикации за трибуной выступает депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

Верховная Рада не смогла в четверг рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия особого статуса для региона. Ряд депутатов сорвали рассмотрение этих вопросов.

Президент Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором" и "оккупантом" неподконтрольных Киеву территорий, а также "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе". Последний предусматривает продление на год особого статуса региона. Оба документа были включены в повестку дня работы Рады и планировались к рассмотрению в четверг.

Вечером в четверг депутаты приступили к рассмотрению первого закона, однако практически сразу этот процесс был заблокирован депутатами от "Самопомичи" и "Свободы", а также некоторыми депутатами от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко". Депутаты возмущались поспешностью рассмотрения законопроекта, а также требовали внести в него ряд поправок, в частности — изъять из законопроекта упоминание минских соглашений.

Смотрите также: Савченко и Турчинов прокомментировали свой конфликт в Раде

Депутаты предлагают заменить их словами о резолюции Совета безопасности ООН, в которой она поддержала минские договоренности. Они считают, что упоминать в документе минские соглашения некорректно, так как они не были ратифицированы Радой и не имеют силу закона. Кроме того, оппозиционные депутаты зарегистрировали в Раде альтернативные законопроекты и настаивают на их принятии.

В ходе рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса между депутатами возникла сначала словесная перепалка, а после небольшая потасовка, после чего спикер Рады Андрей Парубий вынужден был сначала объявить перерыв в работе для проведения консультаций с главами фракций, а затем — закрыть заседание до утра.

Смотрите также: Скандальная реинтеграция. Потасовки и блокирование трибуны в Раде

Начать рассмотрение второго законопроекта, который продлевает на год особый статус для Донбасса, Рада уже не успела.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал сознательной провокацией срыв голосования по законопроекту о реинтеграции Донбасса.