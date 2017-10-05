Закон о реинтеграции Донбасса важнее для Запада, чем для Украины - Рудяков

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес в парламент два законопроекта о восстановлении суверенитета над Донбассом — "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Оба документа обозначены как неотложные.

Стоит отметить, что первый законопроект предусматривает приоритетность безопасности выполнения положений минского протокола от 5 сентября 2014 года, минского меморандума от 19 сентября 2014 года и "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины.

Законопроекты о реинтеграции Донбасса, поданные президентом, проанализировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Задача второго законопроекта — "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" заключается в том, чтобы продлить действие того закона, который на три года приняла Верховная Рада в 2014 году. Соответственно больше там ничего нет. Но этот закон важен для западных партнеров. Возможно, важнее, чем для внутренних пользователей. Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве заявила, что это очень важный закон, что правительство Германии уже поздравило инициативу президента по продолжению этого особого статуса для Донбасса. Этот законопроект важен с презентационной точки зрения. (…) А первый законопроект, с одной стороны — это реверанс в сторону минских договоренностей, при чем имеются ввиду все договоренности, включая самый первый меморандум", — отметил эксперт.

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