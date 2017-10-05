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    Закон о реинтеграции Донбасса важнее для Запада, чем для Украины - Рудяков

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (116)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков заявил, что первый законопроект президента о реинтеграции Донбасса — это реверанс Украины в сторону минских соглашений.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес в парламент два законопроекта о восстановлении суверенитета над Донбассом — "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Оба документа обозначены как неотложные.

    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под Радой. Националисты против реинтеграции Донбасса

    Стоит отметить, что первый законопроект предусматривает приоритетность безопасности выполнения положений минского протокола от 5 сентября 2014 года, минского меморандума от 19 сентября 2014 года и "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины.

    Законопроекты о реинтеграции Донбасса, поданные президентом, проанализировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Задача второго законопроекта — "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" заключается в том, чтобы продлить действие того закона, который на три года приняла Верховная Рада в 2014 году. Соответственно больше там ничего нет. Но этот закон важен для западных партнеров. Возможно, важнее, чем для внутренних пользователей. Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве заявила, что это очень важный закон, что правительство Германии уже поздравило инициативу президента по продолжению этого особого статуса для Донбасса. Этот законопроект важен с презентационной точки зрения. (…) А первый законопроект, с одной стороны — это реверанс в сторону минских договоренностей, при чем имеются ввиду все договоренности, включая самый первый меморандум", — отметил эксперт.

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