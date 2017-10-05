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    Политика

    Скандальная реинтеграция: условия Киева противоречат "Минску-2" - ДНР

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (114)

    (обновлено: )21640
    Как сообщается, условия для введения в действие особого статуса Донбасса, которые содержатся в последней официальной редакции проекта закона Украины, не имеют ничего общего с тем планом урегулирования конфликта, который указан в минских соглашениях.
    facebook.com/GeneralStaff.ua

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Условия предоставления особого статуса Донбассу, обозначенные Киевом в законопроекте о реинтеграции региона, противоречат минским соглашениям, заявила и.о. главы МИД самопровозглашенной ДНР, представитель республики в политической подгруппе на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

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    "Условия для введения в действие особого статуса Донбасса, которые содержатся в последней официальной редакции проекта закона Украины о мирном урегулировании ситуации в Донбассе, не имеют ничего общего с тем планом урегулирования конфликта, который указан в Комплексе мер (по имплементации минских соглашений)", — сказала РИА Новости Никонорова.

    По ее словам, "это очередная профанация со стороны Киева", цель которой — создать видимость минских соглашений. Она отметила, что, во-первых, проект закона предусматривает создание условий для предоставления особого статуса Донбассу, который, "в течение вот уже более трех лет должен действовать". "Во-вторых, данный проект, который напрямую касается статуса и будущего Донбасса, представляет собой очередное одностороннее решение Киева — он не был согласован и даже не обсуждался с представителями республик", — добавила Никонорова.

    Она отметила, что переход Кива к несогласованным с Донбассом действиям и языку ультиматумов "крайне негативно сказывается на процессе восстановления мира и только еще больше отдаляет Донбасс".

    Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Рада планирует рассмотреть эти документы в четверг.

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