Это не реинтеграция, а сепарация Донбасса - Павлив

РИА Новости Украина

Законопроект о реинтеграции Донбасса, объявляющий "оккупированными" неподконтрольные Киеву территории, фактически делает невозможной реализацию минских соглашений. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Михаил Павлив.

Президент Украины Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также в законопроекте есть упоминание о минских соглашениях, в частности статья 7 закрепляет приоритетность "пунктов по безопасности" минских соглашений, реализация которых должна создать условия для политического урегулирования конфликта.

Однако Павлив утверждает, что "так называемый законопроект Порошенко (Турчинова) "О реинтеграции Донбасса, это де юре — выход из минских соглашений.

"И пусть вас не смущает прописанная в нем приоритетность выполнения этих самых соглашений. Признание отдельных районов Донецкой и Луганской области оккупированными противоречит и букве и духу "Минских соглашений" и исключает проведение на этих территориях выборов, а, соответственно, исключает реализацию политической части "Минского протокола".

Это не законопроект о реинтеграции, это законопроект о сепарации, изоляции Донбасса", — отметил политолог.

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Он подчеркнул, что "голосование за этот закон предоставляет шоколадному полководцу право применять ВСУ когда угодно и где угодно в Украине не спрашивая у Верховного Совета разрешения, и без введения военного положения".

"Леся Украинка когда то написала — Contra spem spero! Без надежды надеюсь.

Без надежды надеюсь, что здравый смысл восторжествует и зал ВР прокатит эту инициативу", — добавил политолог.

Facebook Михаила Павлива Комментарий Михаила Павлива

Напомним, в четверг протестовать против законопроектов вышли к стенам Рады представители "Свободы" и "Нацкорпуса". По мнению организаторов акции, недопустимо вводить в украинское законодательство упоминание о минских соглашениях. А законопроект, предусматривающий продление действия закона об особенностях самоуправления в Донбассе, в "Нацкорпусе" назвали "прямой победой Путина".

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса требуют западные партнеры Киева, этот шаг позволит избежать эскалации конфликта на востоке страны.