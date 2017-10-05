Запад требует продлить закон об особом статусе Донбасса - Луценко

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса требуют западные партнеры Киева, этот шаг позволит избежать эскалации конфликта на востоке страны.

Рада в четверг намерена рассмотреть президентские законопроекты о реинтеграции Донбасса, а также о продлении особого статуса региону.

По словам Луценко, в четверг состоялась встреча главы государства Петра Порошенко с депутатами его фракции, на которой он приводил аргументы в пользу необходимости принятия предложенных им документов.

"Президент привел очень серьезный аргумент, почему мы должны голосовать за закон о продлении еще на год порядка самоуправления на этих территориях", — сказала Луценко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина". По ее словам, основная причина — если Киев этого не сделает, а это часть требований минского процесса, возникает угроза эскалации конфликта.

Она заявила, что на продлении действия закона о статусе Донбасса настаивают западные партнеры Киева. Представитель Порошенко также сообщила, что в законопроект будет внесена правка о том, что особый статус будет продлен при выполнении ряда условий. "Сейчас прошли переговоры с фракциями, и мы внесем изменения к десятой статье. Будет выдвинуто условие, что этот закон будет продлен на год, но он вступит в силу, когда выведутся войска, разминируется территория, будут освобождены заложники", — добавила Луценко.

По ее словам, фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит предложенные президентом законопроекты по Донбассу.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.