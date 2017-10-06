Сыроид: цель реинтеграционных законов - приватизация Порошенко армии

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Истинной целью президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса является приватизация главой государства украинской армии, заявила вице-спикер Верховной Рады ("Самопомич") Оксана Сыроид.

Президент Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

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"Два года мы настаиваем на решении, которое может защитить людей, наших воинов и государство. С этой целью мы предлагали учесть принципиальное:

— определить даты начала оккупации — ибо только от дат будет зависеть за что будет отвечать Россия;

— не утверждать несуществующее решение Президента об использовании ВСУ — потому что этим президент приватизирует армию, (на случай если придется Майдан разгонять). Ручная армия — это очень полезная вещь для Президента, но опасное для государства.

— запретить торговлю с оккупированными территориями, а не уполномочивать армию выдавать разрешения, как того хочет Президент", — написала Сыроид на своей странице в Facebook.

Facebook Оксаны Сыроид Комментарий Оксаны Сыроид

По ее словам, секретарь СНБО Александр Турчинов на эти предложения отреагировал "очень искренне", отметив, что "вы не понимаете, там уже построена вертикаль, все продумано…".

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"Почему же не понимаем? Понимаем и думаем, что по этой вертикали уже даже доли от торговли поделены. Теперь наконец понимаем, что настоящей целью принятия этого закона является не признание оккупации, а приватизация армии для Президента и восстановления торговли с оккупированными территориями", — добавила вице-спикер.

Рассмотрение президентских законопроектов о реинтеграции Донбасса в четверг, 5 октября, сопровождалось блокирование трибуны в парламенте и акциями протеста под парламентом. Новая попытка принятия данных законов назначена на пятницу, 6 октября.