Янукович признал свою ответственность "за то, что происходит в Украине"

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович, который находится в настоящее время на территории РФ, заявил, что не уходил из политики и будет делать все, чтобы минские соглашения по Донбассу были выполнены.

"Я не уходил из политики. Я был, есть и буду в политике. Я несу ответственность за то, что происходит в Украине, и моя мечта и цель — как можно быстрее восстановить мир и сохранить территориальную целостность Украины", — заявил Янкович журналистам.

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По его словам, "Донбасс должен состоятся как автономный регион в составе Украины, как это прописано в минских соглашениях".

"Все, что зависит от меня, я буду делать и буду работать, чтобы как можно быстрее восстановился мир", — сказал беглый экс-президент.

Янукович также подчеркнул, что Украина должна оставаться внеблоковым государством.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.