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    Янукович признал свою ответственность "за то, что происходит в Украине"

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    Суд по делу о госизмене Януковича (614)

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    Бывший глава государства заявил, что не уходил из политики и остается в ней, так как несет ответственность за то, что происходит в Украине.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович, который находится в настоящее время на территории РФ, заявил, что не уходил из политики и будет делать все, чтобы минские соглашения по Донбассу были выполнены.

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    "Я не уходил из политики. Я был, есть и буду в политике. Я несу ответственность за то, что происходит в Украине, и моя мечта и цель — как можно быстрее восстановить мир и сохранить территориальную целостность Украины", — заявил Янкович журналистам.

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    По его словам, "Донбасс должен состоятся как автономный регион в составе Украины, как это прописано в минских соглашениях".

    "Все, что зависит от меня, я буду делать и буду работать, чтобы как можно быстрее восстановился мир", — сказал беглый экс-президент.

    Янукович также подчеркнул, что Украина должна оставаться внеблоковым государством.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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