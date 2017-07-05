ДНР требует от Киева начать решать вопрос об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики потребовали от Киева начать обсуждение политического пакета минских соглашений, в том числе вопроса об особом статусе Донбасса.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР, представитель республики в политической подгруппе на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

"Сегодняшний раунд переговоров не принес значимых результатов по политическим вопросам. Наши предложения, основанные на положениях Комплекса мер, международном праве и согласованных "нормандским форматом" компромиссах, представители Украины игнорируют, а взамен предоставляют собственную, ничем не подкрепленную интерпретацию минских договоренностей", — приводит слова Никоноровой ее пресс-служба.

Как отметила Никонорова, повестка заседания, которая содержит основополагающим пунктом компромиссный порядок введения в силу закона об особом статусе Донбасса, является обоснованной.

"Более того, переход к обсуждению других вопросов без понимания и закрепления совместно принятых решений по действию законодательства об особом статусе Донбасса будет противоречить самой логике минских соглашений", — добавила она.

По мнению Никоноровой, "избегание обсуждения темы предоставления особого статуса нашим территориям является ни чем иным, кроме как намеренным уходом Киева от выполнения взятых на себя обязательств".

Никонорова подчеркнула, что ДНР требует от представителей Киева начать конструктивное и последовательное обсуждение политического пакета минских соглашений.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.