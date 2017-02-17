Княжицкий: полякам в Украине жить не страшно, а украинцам в Польше - да

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украинская община Польши сталкивается со многими проблемами, решение которых следует найти совместно с украинской властью. Об этом шла речь во время встречи представителей украинской общины Польши с депутатами Верховной Рады Украины — членами депутатской группы по межпарламентским связям с Республикой Польша, сообщает "Укринформ".

Народные депутаты отметили, что при встречах с польскими коллегами они поднимают вопросы, которые беспокоят украинцев, в частности активно обсуждаются вопросы сложного исторического прошлого.

"Поляки не имеют союзника ближе, чем украинцы", — подчеркнул сопредседатель украинской группы Николай Княжицкий. Он добавил, что, несмотря на довольно критические замечания в последнее время поляков в адрес украинцев, они все же постепенно меняют свою позицию в диалоге с украинской стороной в положительную сторону.

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"Мы им объясняем, что одной истории у нас не будет. Конечно, украинцы будут осуждать акции против мирного населения, кто бы их ни совершал — украинцы или поляки. Но украинцы никогда не откажутся от своих героев, которые боролись за независимость", — подчеркнул нардеп.

Он отметил, что польские депутаты хорошо осознают, что украинцы вряд ли могут быть причастны к недавним разрушения польских памятников в Украине, однако "украинская сторона должна оберегать кладбища и восстановить разрушения мест памяти".

Княжицкий отметил, что резолюции польского парламента и выход на экраны фильма "Волынь" внесли значительное напряжение в отношении к украинцам в Польше.

"Полякам в Украине жить не страшно, а украинцам в Польше — да", — подчеркнул депутат, отметив, что это нужно менять.

В свою очередь сопредседатель группы Оксана Юринец сообщила, что она предложила польской стороне провести следующую межпарламентскую ассамблею Украина-Польша в Перемышле, "что также было бы символическим в очередную годовщины операции "Висла".

Касаясь вопроса сложной истории, Юринец отметила, что украинская сторона просит у польской мораторий на обсуждение исторических вопросов. Она подчеркнула, что украинцы только сейчас получили доступ к изучению архивных документов, проливающих свет на трагические страницы истории, а их осознание займет еще некоторое время.

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В начале февраля вандалы облили краской консульство Польши во Львове и написали на заборе здания "Наша земля". В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Неизвестные написали на польской части кладбища "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА" (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия), а также попытались сломать забор на входе на польскую часть кладбища.

В первой половине января во Львовской области Украины был взорван памятник полякам, которые были убиты в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка.