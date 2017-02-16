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    Портрет Бандеры повесили на посольство Польши в Украине

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (89)

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    В четверг, 16 февраля, активисты "Черного Комитета" повесили портрет Бандеры на посольстве Польши в Киеве. По утверждению организаторов акции, причиной таких действий стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши.
    Канал "Черный комитет" на youtube

    "Мы подчеркиваем, что ни одно государство в мире не в праве вмешиваться во внутренние дела Украины. В то время, когда мы в тяжелых боях вырываемся из-под влияния Российской империи, подобные заявления Польши является ударом в спину. Украина сейчас воюет за независимость, а не за замену одного господина на другого. Любите обращаться к истории — учите ее внимательнее: антиукраинская политика Польши всегда способствовала тому, что Российская империя завоевывала и Польшу, и Украину. Не повторяйте своих ошибок!" — сообщается в комментарии к видео на канале организации в Youtube.  

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    По словам активистов, если МИД Украины не способен стать на защиту украинских интересов, то эти полномочия берет на себя организация "Черный Комитет".

    "Нам не за что извиняться! Наша страна — наши герои!" — заявил координатор "Черного Комитета" Богдан Тыцкий.

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