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    Политика

    Климкин: военное положение при эскалации в Донбассе введется очень быстро

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (700)

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    Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что "само по себе состояние войны не предполагает однозначно именно введения военного положения".
    Павел Климкин
    ATTILA KISBENEDEK / AFP

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Вопрос введения военно положения при эскалации ситуации в Донбассе постоянно обсуждается среди властей, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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    "Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро", — приводит слова Климкина новостной сайт телеканала "1+1".

    При этом министр вновь не исключил в случае ухудшения ситуации введения военного положения. "Но само по себе состояние войны не предполагает однозначно именно введения военного положения", — сказал министр. По словам Климкина, суверенное право объявить военное положение в стране имеет Совет национальной безопасности и обороны Украины. И именно он будет решать, ухудшилась ли ситуация настолько, чтобы ввести военное положение.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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