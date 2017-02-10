Климкин: военное положение при эскалации в Донбассе введется очень быстро

ATTILA KISBENEDEK / AFP

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Вопрос введения военно положения при эскалации ситуации в Донбассе постоянно обсуждается среди властей, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро", — приводит слова Климкина новостной сайт телеканала "1+1".

При этом министр вновь не исключил в случае ухудшения ситуации введения военного положения. "Но само по себе состояние войны не предполагает однозначно именно введения военного положения", — сказал министр. По словам Климкина, суверенное право объявить военное положение в стране имеет Совет национальной безопасности и обороны Украины. И именно он будет решать, ухудшилась ли ситуация настолько, чтобы ввести военное положение.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.