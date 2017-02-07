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    Климкин о том, что Украина может дать ЕC

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (232)

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    Украина показала Евросоюзу, что готова жертвовать собой ради будущего страны, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Министр пояснил, что имеет в виду противостояние Украины и Российской Федерации.
    Телеканал ICTV на Youtube

    "Наша особенность в том, что мы показали способность, что мы можем бороться против России и российской агрессии. Вот на самом деле, кто другой в Европе мог бы делать точно так же? Для меня это большой вопрос. Я не хочу никого обижать из моих европейских партнеров и друзей, но наша готовность делать что-то и жертвовать собой ради того, как мы видим Украину – это очень много для будущего европейского проекта и Европейского Союза", – сказал Климкин в эфире передачи "Свобода Слова" на ICTV.

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    Ранее Климкин заявил, что не видит смысла в пошаговом снятии санкций с России, предложенном министром иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ.

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