Климкин о том, что Украина может дать ЕC

"Наша особенность в том, что мы показали способность, что мы можем бороться против России и российской агрессии. Вот на самом деле, кто другой в Европе мог бы делать точно так же? Для меня это большой вопрос. Я не хочу никого обижать из моих европейских партнеров и друзей, но наша готовность делать что-то и жертвовать собой ради того, как мы видим Украину – это очень много для будущего европейского проекта и Европейского Союза", – сказал Климкин в эфире передачи "Свобода Слова" на ICTV.

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Ранее Климкин заявил, что не видит смысла в пошаговом снятии санкций с России, предложенном министром иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ.