Климкин: встреча в "нормандском формате" пока не планируется

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КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Встреча в "нормандском формате" (Германия, РФ, Украина, Франция) на уровне министров иностранных дел пока не планируется, заявил глава МИД Украины Павел Климкин РИА Новости.

"Пока нет", — сказал Климкин в ходе Всемирного экономического форума, отвечая на вопрос, планируется ли встреча МИД в "нормандском формате".

Комментируя разработку "дорожной карты" по имплементации минских соглашений, он заявил, что у Киева есть модель. Кроме того, он обвинил Россию в том, что она якобы "всеми способами блокирует и логику последовательности, и логику гарантий (минских договоренностей — ред.)".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.