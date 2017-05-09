День Победы в Киеве: в центре произошли стычки, офис ОУН заблокирован

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева возле станции метро "Арсенальная" формируется колонна участников акции "Бессмертный полк".

"Участники акций собираются в районе площади Арсенальной. Некоторые из них применяет пиротехнику", — сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

unn.com.ua Ситуация у метро "Арсенальная" в Киеве

unn.com.ua Ситуация у метро "Арсенальная" в Киеве

Вдоль улицы Мазепы установлены рамки металлоискателей.

Так же по улице Мазепы из верхних окно здания активисты ОУН вывесили национальные флаги и включили патриотическую музыку. Вход в здание заблокировали правоохранители, которые воспрепятствуют выходу активистов во время прохождения по улице участников акции "Бессмертный полк". По словам народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, офис ОУН блокирует Нацгвардия.

Facebook Игоря Мосийчука В Киеве заблокировали офис ОУН

В полиции сообщили, что намерены жестко реагировать на все правонарушения.

Акции "Бессмертный полк" во вторник пройдут сразу в нескольких городах Украины, помимо Киева шествие пройдет в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области.

Активисты организации "Добровольческое движение ОУН" заявили, что собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк".

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В минувшем году во время проведения "Бессмертного полка" в Киеве произошла незначительная потасовка участников мероприятия и активистов. Некоторые участники марша несли портреты Сталина, советские флаги, а также георгиевские ленточки. Украинские националисты пытались отобрать их, в результате чего возникла потасовка.

​Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.