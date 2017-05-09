Хроника 8 мая: День памяти, марш с портретами Шухевича, стрельба в Киеве

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В понедельник, 8 мая, в Одессе задержаны мужчины за флаг с орденом ВОВ, взрывы прогремели на дороге к "Саур-Могиле" перед проездом Захарченко, в супермаркете в центре Киева посетитель открыл стрельбу, Джамале запретили выходить на красную дорожку Евровидения. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украине отметили День памяти и примирения

Украина в третий раз отметила День памяти и примирения. Глава государства Петр Порошенко поздравил в понедельник украинцев с этим праздником. Он выразил глубокое уважение всем борцам против нацизма. Президент Украины заявил, что планируемый мемориал в память участников АТО в зоне конфликта в Донбассе и музей истории Украины во Второй мировой войне должны стать единым комплексом украинских героев.

В понедельник в столице Институт национальной памяти открыл первую часть выставки о вкладе Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов) в победу над нацизмом.

В Одессе задержаны мужчины за флаг с орденом ВОВ

В Одессе патрульные полицейские задержали двоих мужчин, которые нарушили запрет на публичное использование коммунистической символики. Мужчины ездили по городу на автомобиле иностранной регистрации, на котором был установлен флаг, де на белом фоне флага изображена красная звезда, а также серп и молот и надпись "Отечественная война". Одесситу грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В Днепре прошел марш с портретами Бандеры и Шухевича

Марш, организованный представителями общественных организаций, в котором приняли участие общественные активисты, волонтеры, демобилизованные участники АТО, представители Пласта, прошел в Днепре. Участники марша в День памяти и примирения несли плакат с портретами лидеров ОУН Степана Бандеры и УПА Романа Шухевича и надписью "Діди воювали".

Взрывы прогремели на дороге к "Саур-Могиле" перед проездом Захарченко

Два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в самопровозглашенной ДНР незадолго до проезда кортежа главы республики Александра Захарченко. Пострадавших нет. Официальная версия взрыва – теракт.

В супермаркете в центре Киева посетитель открыл стрельбу

В Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников. Предварительно установлено, что покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот. Злоумышленника задержали, оружие изъяли.

Джамале запретили выходить на красную дорожку Евровидения

Победительнице прошлогоднего Евровидения в Стокгольме Джамале запретили выходить на красную дорожку Евровидения-2017 в Киеве. Об этом сообщил в понедельник пресс-атташе украинской певицы Денис Козловский на своей странице в соцсети Facebook. "Таков регламент нашего конкурса", — процитировал Козловский режиссера красной дорожки в Украине "Мы очень уважаем правила, поэтому послушались и не пошли", — добавил представитель Джамалы.

Под Одессой уничтожили аллею, созданную в память о трагедии 2 мая

Неизвестные в городе Южный Одесской области в ночь на понедельник уничтожили аллею берёз, высаженную в третью годовщину событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в пожаре погибли почти 50 человек. В Одесской региональной организации "Оппозиционного блока" уверены, акт вандализма совершен представителями радикальных и пронационалистически настроенных организаций.