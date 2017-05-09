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    День Победы в Киеве: полиция перешла на усиленный режим

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    Обстановка в местах проведения массовых акций в Киеве, приуроченных к 9 мая, спокойная, правоохранители перешли на усиленный режим.
    Сотрудники патрульной полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Киеве обстановка возле станции метро "Арсенальная", где запланированы несколько акций, остается спокойной.

    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина в шпагате между 8 и 9 мая: победа или "примирение"?

    В вестибюле станции метро и на площади пред входом дежурят правоохранители. Они выборочно досматривают некоторых пассажиров.

    Движение по улице Грушевского перекрыто, установлены установлены рамки металлоискателей.

    Напомним, акции "Бессмертный полк" во вторник пройдут сразу в нескольких городах Украины, помимо Киева шествие пройдет в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области. В ходе проведения этого мероприятия В Киеве его участники будут иметь возможность пройти маршем от станции метро "Арсенальная" до парка Вечной Славы с портретами своих родственников и знакомых – участников Великой Отечественной войны. 

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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