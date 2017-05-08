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    Общество

    В Одессе отменили крестный ход на 9 мая

    (обновлено: )11402
    Председатель Миссионерского отдела Одесской епархии Олег Мокряк сообщил, что крестный ход по Поясу Славы Одессы, который должен был начаться 9 мая от Аллеи Славы, отменяется из-за возможных провокаций.
    Купола храма. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Одессе из-за угрозы провокаций отмене крестный ход на 9 мая, сообщил председатель Миссионерского отдела Одесской епархии Олег Мокряк.

    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон

    "Крестный ход по Поясу Славы Города-Героя Одессы, который должен был начаться 9 мая от Аллеи Славы, отменяется. Нас предупредили о возможных провокациях и просили крестный ход не проводить. Выражаем благодарность всем тем, кто имел решимость пройти те места, где наши мужественные предки геройски защищали наш родной город Одессу от немецко-фашистских захватчиков и проливали свою кровь за наше светлое будущее. Наш долг, как членов Православной Церкви, вспоминать тех, кто погиб в той Священной войне и возносить за них наши молитвы", — написал Мокряк на своей странице в Facebook. 

    Мокряк добавил, что по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 9 мая во всех храмах епархии будут совершаться заупокойные богослужения о погибших воинах.

    Ранее сообщалось, что в  Киево-Печерской лавре состоялось освящение списков 100 чудотворных икон Богородицы.

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