В Одессе отменили крестный ход на 9 мая

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Одессе из-за угрозы провокаций отмене крестный ход на 9 мая, сообщил председатель Миссионерского отдела Одесской епархии Олег Мокряк.

"Крестный ход по Поясу Славы Города-Героя Одессы, который должен был начаться 9 мая от Аллеи Славы, отменяется. Нас предупредили о возможных провокациях и просили крестный ход не проводить. Выражаем благодарность всем тем, кто имел решимость пройти те места, где наши мужественные предки геройски защищали наш родной город Одессу от немецко-фашистских захватчиков и проливали свою кровь за наше светлое будущее. Наш долг, как членов Православной Церкви, вспоминать тех, кто погиб в той Священной войне и возносить за них наши молитвы", — написал Мокряк на своей странице в Facebook.

Мокряк добавил, что по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 9 мая во всех храмах епархии будут совершаться заупокойные богослужения о погибших воинах.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре состоялось освящение списков 100 чудотворных икон Богородицы.