В акциях в честь 9 мая примут участие 500 тыс украинцев – советник Авакова

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В полиции обещают наказывать за антиукраинскую символику и соответствующие заявления на 9 мая. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, у Нацполиции есть данные, что в этом году различные политические силы попытаются использовать 9 мая, "чтобы напомнить о себе". В частности, по его словам, ширмой для политических провокаций должны стать пропагандистские мероприятия вроде пресловутой акции "Бессмертный полк".

Сколько украинцев могут стать участниками акций и какие меры принимает полиция для предотвращения столкновений, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"8 и 9 мая мы ожидаем достаточное количество акций. Во всяком случае, судя по опыту предыдущих лет, мы ожидаем 8 мая около 400, это возложение цветов, различные мемориальные места, и 9-го — больше тысячи массовых акций, начиная с наименьшего села, и заканчивая столицей Украины. Соответственно, принимать участие будут десятки и сотни тысяч людей. Ориентировочно, по нашим оценкам, 9 мая будет 0,5 млн человек по всей Украине. Конечно же, полиция, Нацгвардия, вся правоохранительная система работает, в усиленном режиме, уже три года… но мы призвали организаторов акций не использовать политические и идеологические лекала нашего противника", — заявил Варченко.

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