В МВД обещают жестко реагировать на георгиевские ленты 9 мая

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители Украины будут жестко реагировать на использование "георгиевской ленты" во время мероприятий ко Дню Победы 9 мая, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

В Украине не приветствуется ношение во время торжеств георгиевских ленточек. На законодательном уровне они не запрещены, однако каждый год перед Днем Победы власти настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от использования этой символики. Вместо этого, начиная с 2014 года, на государственном уровне популяризируется новый символ праздника — стилизованный цветок красного мака, который традиционно используется в Европе 8 мая.

Как отмечается на сайте Эспресо.TV, Шкиряк отметил, что полицейские будут "жестко реагировать на действия провокаторов, которые будут использовать запрещенную коммуно-фашистскую или так называемые георгиевские ленты". В случае отсутствия реакции на требование полицейских убрать "провокационную антигосударственную символику или плакаты, содержащие антиукраинской содержание, эти лица будут задержаны".

"Если, не дай Господь, появится какой-то провокатор и в его руках что-нибудь появится, например оружие, мы будем, безусловно, действовать в соответствии с инструкцией. Будет нарушения закона, не будет соответствующей реакции на требования правоохранителей — лицом в асфальт, в наручники и в камеру", — цитирует издание Шкиряка.

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В понедельник Украина отмечает День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.