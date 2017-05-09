Великая Отечественная и Вторая мировая: одна война, одна победа

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

С 2016 года Украина отмечает 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

После того как власти Украины в 2015 году утвердили новый праздник — День памяти и примирения 8 мая, День Победы в стране отмечают на государственном уровне не так широко, как раньше.

Официальные мероприятия в основном ограничиваются возложением цветов руководством страны к Могиле Неизвестного солдата в парке Славы и шествием военных оркестров в центре Киева. С началом войны на востоке Украины салют на День Победы не проводится.

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Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Италия, 23 июня к ним присоединилась Словакия, 25 июня — Финляндия, 27 июня — Венгрия, 16 августа — Норвегия.

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.

На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов.

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В своих планах гитлеровцы главную ставку делали на "молниеносную войну": в течение полутора-двух месяцев разгромить Красную Армию, захватить Москву и Ленинград (ныне Санкт-Петербург), промышленные районы европейской части СССР, выйти на линию Архангельск – Волга и мощными ударами авиации по индустриальным районам Урала победоносно завершить войну с Советским Союзом. В планы также входило отторжение от СССР Украины, Белоруссии, Прибалтики, Крыма, Молдавии и Кавказа. Однако расчеты на быструю победу потерпели крах.

Советские воины разгромили фашистские войска в крупнейших сражениях под Москвой, Сталинградом (ныне Волгоград), Ленинградом, на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии и Прибалтике.

Решительные наступательные действия советских войск велись на тысячекилометровом фронте, развертывались на глубину до сотни километров. На советско-германском фронте фашистская Германия понесла наибольшие потери. Советские войска пленили и разгромили 607 дивизий противника. Безвозвратные потери Германии и ее союзников на советско-германском фронте составили более 8,6 миллиона человек. Было захвачено и уничтожено более 75% всего оружия и военной техники врага.

Дорогой ценой далась победа Советскому Союзу. Общие людские потери (непосредственно в ходе всей войны) составили около 27 миллионов человек. Полностью или частично было разрушено 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень.

Отечественная война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, окончилась победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22:43 по центрально-европейскому времени.

Именно из-за этой разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.

В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.

В декабре 1947 года вышел указ Президиума Верховного совета СССР, согласно которому день 9 мая — праздник победы над Германией — объявлялся рабочим днем. И лишь в год двадцатилетнего юбилея Победы указом Президиума Верховного Совета от 26 апреля 1965 года день 9 мая снова был объявлен нерабочим.

Празднику был придан торжественный статус, учреждена специальная юбилейная медаль. 9 мая 1965 года на Красной площади в Москве впервые после окончания войны был проведен военный парад.

После этого до 1995 года в День Победы парады проводились лишь в юбилейные годы — в 1985 и 1990 годах. С 1995 года парады на Красной площади в Москве проводились ежегодно, но без боевой техники. Традиция проведения военных парадов на Красной площади с участием боевой техники была возобновлена в 2008 году.

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В 2017 году в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военные парады пройдут в 28 городах России.

По сложившейся традиции в праздник Победы кроме военного парада, проводятся артиллерийский салют, торжественные собрания, приемы, встречи с ветеранами, возложение венков к памятникам, мемориалам, братским могилам воинов и др.

С 1965 года в этот день радио и телевидение проводят специальную торжественно-траурную передачу "Минута молчания".

Также ежегодно в День Победы в России и других странах проходит акция "Бессмертный полк".

День Победы в Украине

Напомним, в 1991 году в статью 73 Кодекса законов о труде Украинской ССР были внесены изменения: в перечне праздничных дней 9 мая был обозначен как "День Победы".

В 2010 году во Львове впервые за время независимости Украины провели парад.

В целом в истории независимой Украины парадов прошло не так уж много. 8 октября 1994 года парад был посвящен 50-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Остальные парады проводили в основном 24 августа в День Независимости.

Некоторые парады не считали таковыми из-за того, что в них не участвовала военная техника, а иногда парады заменяли так называемыми шествиями. Например, Виктор Янукович в 2011 году отменил парад на День Независимости из-за дороговизны мероприятия. Но при этом 9 мая в Киеве прошло торжественное шествие по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной. По Крещатику тогда проехали Т-34, автомобили "Виллис", ГАЗ-67 и ЗИС-5 с пушками.

C 2016 года Украина официально отмечает 9 мая День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В прошлом году Украина отметила 71-годовщину Победы скромно, без парада и салюта, но со множеством драк и стычек. Зато военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне прошел в Донецке.

Так, 9 мая в центре Харькова, неизвестные открыли огонь из автомата. Сообщалось о ранении полицейского.

В ходе празднования Дня Победы, полиция задержала порядка 100 человек.

По всей стране прошли 2,5 тысяч массовых мероприятий, где были задействовано около 17 тысяч сотрудников личного состава полиции и около 2000 нацгвардейцев.

Не обошлось без потасовок и в Киеве во время акции "Бессмертный полк". Иинцидент произошел возле станции метро "Арсенальная" из-за георгиевской ленточки. Несколько десятков человек пришли к Вечному огню в Парке Вечной Славы и развернули большой красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Некоторые из них были в балаклавах. Радикалы выкрикивали антироссийские лозунги, пытались жечь георгиевские ленточки. Полицейские начали оттеснять националистов от Вечного огня, возникла потасовка. Из-за запрещенной в Украине советской символики были задержаны двое участников акции.

В этом году во избежание провокаций организаторы решили не проводить акцию "Бессмертный полк". Вместо нее пройдет акция под названием "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященное чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников ВОВ.

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В Днепре и Кривом Роге мероприятие будет называться "Марш Победы". Запланированы акции в Мелитополе, Харькове, Кропивницком и ряде других городов.

Однако лидер батальона ОУН Николай Коханивский заявил о планах сорвать готовящееся 9 мая в Киеве шествие в честь Дня Победы. В противовес "Бессмертному полку" националисты готовятся устроить акцию "Смертный полк".

В соцсетях они уже обратились к украинцам с призывом выйти на улицы и остановить "красную гидру".