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    Ко Дню Победы. Полуотмененный праздник и слабость политиков

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    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (78)

    (обновлено: )13330
    Народы всех республик бывшего Советского Союза победили нацистскую германию, и потомки победителей не должны утратить эту генетическую память, отметила во время телемоста педагог из Бишкека Светлана Широкова.
    День Победы. Архивное фото
    Думская.net

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украина идет навстречу Дню Победы. Ну, как идет… Из последних (по времени) сообщений: в Харькове разгромлена братская могила освободителей города от фашистов.

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    "Мертвые воюют с могилами. Третий раз за последние полгода — сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз вчера — разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют. Полиция, естественно, никого найти не может", — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Он добавил, что "сегодня же все будет восстановлена".

    Случай далеко не единичный. Памятники героям Великой Отечественной войны в Украине регулярно подвергаются нападениям. Сам День Победы предлагают отменить — а если не получится сразу, то тогда власть будет действовать "тихо и постепенно. Как заявил в эфире львовского ток-шоу нардеп от президентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Вадим Денисенко, за 5-6 лет все забудут — важно только "вырваться из символического контекста"…

    В целом можно констатировать: украинская власть и радикалы-националисты действуют заодно, пытаясь переписать историю и заставить народ забыть о победе в Великой Отечественной войне. Действия эти вполне системны и, как отметил во время телемоста в пресс-центре РИА Новости Украина историк и публицист Александр Каревин, если в стране ничего не изменится, то задача "стирателей" исторической памяти со временем будет выполнена…

    "Очень жалко и страшно, и скорбно слушать представителей Украины", — сказала принимавшая участие в работе телемоста заместитель директора по воспитетельной работе школы-гимназии №6 им. И.В. Панфилова г. Бишкек Светлана Широкова.

    Медали ветерана
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    Она отметила, что в республике Кыргызстан 9 мая — священный праздник, в каждой школе не только ко Дню Победы, но и круглый год тимуровское движение помогает ветеранам войны. И особенно это касается школы, носящей имя легендарного генерал-майора Ивана Панфилова.

    Не забывают о других направлениях воспитательной работы: дети принимают участие в акции "Бессмертный полк" (в Украине эту акцию грозят сорвать националисты — ред.), несут портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

    "Если даже нет портрета, они знают даты рождения и смерти своего дедушки — и тогда понесут плакат с этими датами… "Бессмертный полк" — это просто святое движение, спасибо организаторам", — рассказала педагог.

    По словам Широковой, республика была далека от грохота войны, но — "наши дедушки, прадедушки уходили воевать, держали оружие в первый раз в жизни, в первый раз видели, что такое танк, но шли защищать единую Родину, единую столицу — Москву…".

    "И Украину защищали наши прадедушки, которые с оружием в руках стояли рядом с вашими прадедушками и прабабушками — и защищали нашу единую родину. Очень страшно слушать представителя Украины, рассказавшего, что сейчас вот такая политическая ситуация", — сказала педагог.

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    Людмила Широкова обратилась к украинцам: "Дорогие украинские друзья, слово "товарищи" — я не знаю, произносится у вас в государстве, не произносится… но вы наши друзья. Мне бы очень хотелось, чтобы генетическая память (о войне — Ред.), она была на уровне кровообращения".

    "Потому что мы потомки победителей. Наши прадеды воевали. И мы не должны утратить эту генетическую память", — сказала она. И предположила, какая причина может лежать в основе действий тех, кто хочет эту память уничтожить.

    "Украинские власти… Мне кажется, почему они такую политику ведут? Наверное, у них прадед был эсэсовец. И вот у них — эта генетическая память. И мы находимся на разных полюсах", - сказала Широкова.

    На это отреагировал Александр Каревин. Он сказал, что не знает подробностей биографий всех украинских руководителей, но подчеркнул: "Кабинетом министров Украины руководит человек по фамилии Гройсман, так что вряд ли его деды и прадеды были эсэсовцами".

    "И, тем не менее, политика проводится именно такая. Трудно понять, но это факт", - констатировал историк.

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