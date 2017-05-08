Ко Дню Победы. Полуотмененный праздник и слабость политиков

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина идет навстречу Дню Победы. Ну, как идет… Из последних (по времени) сообщений: в Харькове разгромлена братская могила освободителей города от фашистов.

"Мертвые воюют с могилами. Третий раз за последние полгода — сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз вчера — разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют. Полиция, естественно, никого найти не может", — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Он добавил, что "сегодня же все будет восстановлена".

Случай далеко не единичный. Памятники героям Великой Отечественной войны в Украине регулярно подвергаются нападениям. Сам День Победы предлагают отменить — а если не получится сразу, то тогда власть будет действовать "тихо и постепенно. Как заявил в эфире львовского ток-шоу нардеп от президентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Вадим Денисенко, за 5-6 лет все забудут — важно только "вырваться из символического контекста"…

В целом можно констатировать: украинская власть и радикалы-националисты действуют заодно, пытаясь переписать историю и заставить народ забыть о победе в Великой Отечественной войне. Действия эти вполне системны и, как отметил во время телемоста в пресс-центре РИА Новости Украина историк и публицист Александр Каревин, если в стране ничего не изменится, то задача "стирателей" исторической памяти со временем будет выполнена…

"Очень жалко и страшно, и скорбно слушать представителей Украины", — сказала принимавшая участие в работе телемоста заместитель директора по воспитетельной работе школы-гимназии №6 им. И.В. Панфилова г. Бишкек Светлана Широкова. РИА Новости Украина Андрей Лубенский Пересадка памяти. Зачем в Украине "уравняли" ветеранов ВОВ, УПА и АТО

Она отметила, что в республике Кыргызстан 9 мая — священный праздник, в каждой школе не только ко Дню Победы, но и круглый год тимуровское движение помогает ветеранам войны. И особенно это касается школы, носящей имя легендарного генерал-майора Ивана Панфилова.

Не забывают о других направлениях воспитательной работы: дети принимают участие в акции "Бессмертный полк" (в Украине эту акцию грозят сорвать националисты — ред.), несут портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Если даже нет портрета, они знают даты рождения и смерти своего дедушки — и тогда понесут плакат с этими датами… "Бессмертный полк" — это просто святое движение, спасибо организаторам", — рассказала педагог.

По словам Широковой, республика была далека от грохота войны, но — "наши дедушки, прадедушки уходили воевать, держали оружие в первый раз в жизни, в первый раз видели, что такое танк, но шли защищать единую Родину, единую столицу — Москву…".

"И Украину защищали наши прадедушки, которые с оружием в руках стояли рядом с вашими прадедушками и прабабушками — и защищали нашу единую родину. Очень страшно слушать представителя Украины, рассказавшего, что сейчас вот такая политическая ситуация", — сказала педагог.

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Людмила Широкова обратилась к украинцам: "Дорогие украинские друзья, слово "товарищи" — я не знаю, произносится у вас в государстве, не произносится… но вы наши друзья. Мне бы очень хотелось, чтобы генетическая память (о войне — Ред.), она была на уровне кровообращения".

"Потому что мы потомки победителей. Наши прадеды воевали. И мы не должны утратить эту генетическую память", — сказала она. И предположила, какая причина может лежать в основе действий тех, кто хочет эту память уничтожить.

"Украинские власти… Мне кажется, почему они такую политику ведут? Наверное, у них прадед был эсэсовец. И вот у них — эта генетическая память. И мы находимся на разных полюсах", - сказала Широкова.

На это отреагировал Александр Каревин. Он сказал, что не знает подробностей биографий всех украинских руководителей, но подчеркнул: "Кабинетом министров Украины руководит человек по фамилии Гройсман, так что вряд ли его деды и прадеды были эсэсовцами".

"И, тем не менее, политика проводится именно такая. Трудно понять, но это факт", - констатировал историк.